Škoda, maxi fabbrica di assemblaggio batterie in Repubblica Ceca. A Mladá Boleslav sarà punto di riferimento del Gruppo VW

Frutto di un investimento di 205 milioni di euro, la nuova fabbrica Škoda di Mladá Boleslav, nella Repubblica Ceca, destinata all'assemblaggio di batterie sarà il futuro punto di riferimento nel settore per il Gruppo Volkswagen. Grazie a questo impianto il Marchio ceco diventerà «il più grande produttore di sistemi di batterie per veicoli elettrici a batteria (Bev) del Gruppo VW», sottolinea un comunicato.

Alla cerimonia di apertura hanno presenziato, tra gli altri, il primo ministro ceco Andrej Babiš, il ministro dell'Industria e del Commercio Karel Havlíček, il Ceo del marchio Volkswagen Thomas Schäfer, il Ceo di Škoda Auto Klaus Zellmer. La struttura, in grado di realizzare oltre 1.100 sistemi batteria al giorno, per un massimo di 335.000 unità l'anno, permetterà di bilanciare «la fornitura interna e di terze parti di celle e sistemi di batterie per ottenere la massima flessibilità e un accesso continuo a innovazioni, tecnologie e catene di fornitura».