Škoda, nei 9 mesi cresce del 6,1% (812.400 vetture a livello globale) e conquista il secondo posto in Europa

Nei primi nove mesi del 2026 Škoda consolida la propria posizione sul mercato europeo e archivia un periodo positivo anche sul fronte finanziario. La casa automobilistica ceca ha consegnato 812.400 vetture a livello globale, in crescita del 6,1% rispetto allo stesso periodo del 2025. In Europa (EU27+4) le immatricolazioni hanno raggiunto 666.798 unità, confermando il marchio al secondo posto tra i costruttori più venduti. Il fatturato è salito a 23,1 miliardi di euro (+3,5%), mentre l'utile operativo ha raggiunto 1,9 miliardi (+7,4%).

Positivo anche il margine operativo sulle vendite, passato dall'8% all'8,3%. A sostenere i risultati è soprattutto la domanda di modelli elettrificati: tra gennaio e settembre sono stati consegnati 203.100 veicoli elettrici e ibridi plug-in (+34,7%), di cui 167.400 completamente elettrici. In Europa queste motorizzazioni rappresentano ormai il 29,8% delle vendite Škoda. Tra i modelli più richiesti figurano Elroq ed Enyaq, rispettivamente terza e quarta tra le auto elettriche più vendute nel continente. La prima ha raggiunto 92.200 consegne a livello mondiale (+52,7%), mentre la seconda si è attestata a 72.700 unità. Intanto, i nuovi Epiq e Peaq hanno già raccolto oltre 82.000 ordini.

Sul fronte geografico, la Germania resta il principale mercato del marchio con 178.300 vetture (+15,9%). Si distingue anche l'India, quarto mercato globale, dove le consegne sono aumentate del 7,8%, raggiungendo quota 53.200 unità, grazie anche agli aggiornamenti di Slavia e Kushaq. In crescita anche diversi mercati europei, tra cui Regno Unito, Polonia e Francia.