​Škoda, nel 2025 è il terzo brand più venduto in Europa tra le auto. A livello globale cresce del 12,4%. Bev e Phev al 25% delle consegne

Škoda Auto festeggia un 2025 dagli ottimi risultati che gli hanno consentito di posizionarsi al terzo posto tra i marchi più venduti in Europa. Con 863.200 veicoli consegnati, il marchio boemo del gruppo Volkswagen ha fatto registrare un incremento del 9,9% rispetto allo scorso anno. Numeri in crescita che sono confermati anche a livello globale, dove Škoda ha registrato un aumento del 12,4% con 1.043.900 unità vendute. I modelli elettrici ed ibridi alla spina (Phev) sono stati importanti per raggiungere questo risultato, rappresentando il 25,7% delle vendite.

Inoltre, la forte domanda di Elroq ed Enyaq ha portato Škoda al quarto posto tra i produttori europei di veicoli elettrici. Consolidati i mercati di Germania, Repubblica Ceca, Regno Unito, India e Polonia, Škoda nel 2025 ha rafforzato la presenza in Italia, aumentando la quota di mercato al 2,5% (nonostante una contrazione generale del mercato del 2%), dove hanno avuto un grande successo le versioni celebrative 130 Edition di Fabia e Kamiq, che hanno totalizzato quasi il 50% degli ordini dei clienti privati dei due modelli. Per il 2026 sono in arrivo due nuovi modelli 100% elettrici: dapprima è atteso il crossover urbano Epiq, seguito dal grande Suv a sette posti Peaq.