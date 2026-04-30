Skoda, nel primo trimestre utile operativo record a 660 mln ﻿(20,9%+). È il 2° brand auto più venduto in Europa

Skoda Auto ha registrato un utile operativo di 660 milioni di euro nel primo trimestre, il miglior risultato di sempre per un primo trimestre, con una crescita del 20,9% rispetto al trimestre precedente. Sul fronte finanziario, Skoda ha riportato un fatturato di 7,9 miliardi di euro, in crescita del 9,1%, mentre il margine operativo ha raggiunto l'8,3%, rispetto al 7,5% dell'anno precedente. Il flusso di cassa netto ha raggiunto gli 867 milioni di euro, con un incremento del 64,4%, grazie alla disciplina dei costi e alle sinergie all'interno del Gruppo Volkswagen. L'ad del marchio, Klaus Zellmer, ha sottolineato che questi risultati consentono al marchio di raggiungere un traguardo importante, diventando per la prima volta il secondo marchio più venduto in Europa, in un contesto altamente competitivo.

«Abbiamo mantenuto il forte slancio del 2025, anno da record, anche nel primo trimestre del 2026, ottenendo il più alto utile operativo trimestrale nella storia di Skoda Auto. Per la prima volta, Skoda è diventata il secondo marchio automobilistico più venduto in Europa, un traguardo di cui possiamo essere orgogliosi in un mercato altamente competitivo», ha dichiarato Zellmer. Per il responsabile Finanza, IT e Affari Legali, Holger Peters, ha sottolineato la solidità del modello di business e la capacità dell'azienda di coniugare crescita e redditività in un settore in continua evoluzione. Nello specifico, Skoda ha consegnato 222.500 veicoli in Europa (UE-27 + Islanda, Svizzera, Norvegia e Regno Unito), con un incremento del 17,1% rispetto all'anno precedente, che gli ha permesso di salire al secondo posto nella classifica continentale, secondo i dati dell'Associazione europea dei costruttori di automobili. A livello globale, le consegne hanno raggiunto le 271.900 unità, il 14% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

La crescita del marchio è stata trainata in particolare dall'accoglienza positiva dei suoi modelli elettrici, nonché da una gamma di prodotti rinnovata e dalla solidità dei suoi principali mercati europei. Nello specifico, le consegne di veicoli elettrificati hanno registrato un aumento significativo nel trimestre, raggiungendo un totale di 63.200 unità (+71,4%). All'interno di questo segmento, i veicoli completamente elettrici hanno quasi raddoppiato le loro cifre, arrivando a 51.800 unità (+91,9%).