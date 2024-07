Smart ForTwo, consegnato l'ultimo esemplare per l'Italia. Festa nella sede Merbag di Milano per una elegante EQ blu

Sono 649.999 gli esemplari Smart che hanno preceduto la EQ ForTwo, l'ultima prodotta per l'Italia, e che in oltre 25 anni di presenza nel nostro mercato (e soprattutto nelle metropoli come Roma e Milano) ne hanno decretato e confermato l'incredibile successo. Da inimitabile status symbol a front runner di progetti innovativi come il primo servizio di car sharing a flusso libero, Smart - è stato ricordato nella festa per la consegna della EQ ForTwo - è sempre andata oltre la semplice definizione di automobile. E si è cercata, ed ha creato, un ruolo da protagonista nella vita sociale e culturale delle città, fino ad essere considerata da alcuni sociologi un 'simpatico e funzionale elemento di arredo urbano. Un quarto di secolo, quello dell'era Smart, in cui soprattutto la ForTwo, grazie ad un concept unico sintetizzato nei 2,7 metri di lunghezza e nella grande manovrabilità, ha rivoluzionato l'idea del muoversi (e soprattutto del parcheggiare) in area urbana. Smart ForTwo, che debuttò nel lontano 1998, deve tutto questo grazie anche alla genialità del suo design unico che le ha fatto guadagnare un posto d'onore nella collezione privata del Museum of Modern Art (MoMA) di New York. Ma anche alla cellula TridIon, che ha sempre garantito la massima protezione degli occupanti. E nelle versioni con motore benzina anche all'ottimo rapporto fra prestazioni e consumi.

«Qualche anno fa, il lancio l'ultima generazione endotermica di ForTwo - ha ricordato Maurizio Zaccaria, direttore vendite Mercedes-Benz Cars Italia - fu accompagnato da uno slogan che racchiude in sé una buona parte dell'essenza stessa di Smart: tutto resta diverso». «In questi anni, infatti, Smart è sempre riuscita a reinventarsi, senza mai perdere la propria identità. Ed è proprio questa una delle chiavi del suo successo: ha voluto sempre guardare oltre il semplice concetto di automobile, pensare fuori dal coro, per conquistare la scena come una solista fuoriclasse e non come una semplice eco». Il successo di Smart nel nostro Paese è anche come il risultato di campagne rivoluzionarie, che hanno introdotto formule mai utilizzate prima per i clienti privati. E' il caso dell'acquisto attraverso gli sportelli di una banca.

O ancora della formula 'puoi restituirla quando vuoi', che lanciò così trend e intuizioni che oggi ritroviamo nella quotidianità l'automobile, sia dal punto di vista concettuale che commerciale. Grande festa nella sede Merbag di Milano dove sono state consegnate le chiavi di una elegante EQ blu all'ultimo cliente italiano di ForTwo. È Gaia Pisani, giovane avvocato milanese che vive in Brianza e che, sposandosi ogni giorno verso la metropoli lombarda, si farà ambasciatrice - grazie alle doti di questo modello 100% elettrico - di una mobilità intelligente, a zero emissioni e sempre incredibilmente trendy.