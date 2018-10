Lotta allo smog, l'Europarlamento: emissioni giù del 40% entro il 2030

STRASBURGO - Tagliare le emissioni delle nuove auto del 20% entro il 2025 e del 40% entro il 2030. È la posizione adottata oggi dal Parlamento europeo a Strasburgo con 389 voti a favore, 239 contrari e 41 astensioni. Il progetto di legge rivede al ribasso il taglio del 45% proposto dalla commissione ambiente e prevede misure per accelerare l’introduzione delle auto elettriche, test in condizioni reali e un sostegno alla produzione europea di batterie. Previste anche sanzioni alle case che non rispettano gli obiettivi.

I costruttori dovranno garantire inoltre che i veicoli a emissioni zero e a basse emissioni come le auto elettriche abbiano una quota di mercato del 35% entro il 2030 e del 20% entro il 2025. Nel caso in cui non dovessero adeguarsi alle nuove disposizioni, i produttori di auto dovranno pagare un’ammenda al bilancio dell’Ue da destinare ai lavoratori altamente qualificati colpiti da cambiamenti nel settore automobilistico. Gli eurodeputati chiedono inoltre strumenti di finanziamento più forti per contrastare le possibili perdite di posti di lavoro. Ora dovranno cominciare i negoziati con il Consiglio, che deve adottare la sua posizione il 9.