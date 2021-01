Snam, a Rieti primo impianto gas naturale dell’accordo con IP. Altri cinque distributori nel Lazio entro il 2022

ROMA - È stato inaugurato a Rieti, il primo dei 26 nuovi impianti di rifornimento a gas naturale che Snam4Mobility realizzerà nel Lazio all’interno della rete di distributori IP a seguito dell’accordo siglato nel 2018 dalle due società . Al distributore di Rieti si aggiungeranno nel Lazio, entro il 2022, altri cinque impianti di cui tre all’interno di stazioni di rifornimento autostradali sulla A1 (Mascherone Est-Roma, Mascherone Ovest-Roma, A1 Casilina Est Frosinone). Per i guidatori di auto a metano della provincia di Rieti si tratta di un potenziamento importante: finora, infatti, nel reatino era presente solo una stazione a gas naturale. Per celebrare l’occasione, il primo rifornimento è stato effettuato su un’ auto a metano di livello premium: una Audi A5 G-tron, in grado di abbinare performance, efficienza e benefici ambientali.

«Oggi ampliamo e completiamo la nostra offerta di energia per la mobilità ai clienti della provincia di Rieti. Essere IP vuol dire proprio questo: rispondere ai bisogni degli italiani», afferma Simone Alfonsi, direttore vendite di IP. «Siamo felici di inaugurare oggi a Rieti il primo impianto realizzato in collaborazione da Snam4Mobility e IP, che contribuirà a rafforzare l’offerta di gas naturale per i trasporti nel Centro Italia», sostiene Andrea Ricci di Snam4Mobility. Oltre al punto vendita di Rieti e agli altri che saranno avviati nel Lazio, è prevista la realizzazione di nuovi impianti di rifornimento di gas naturale in collaborazione tra Snam4Mobility e IP in Lombardia (5 impianti di cui 3 autostradali), Toscana (5 impianti di cui 4 autostradali), Emilia-Romagna (2 autostradali), Veneto (2 autostradali), in Abruzzo (1 autostradale), Calabria (1), Marche (1 autostradale), Piemonte (1 autostradale), Puglia (1) e Umbria (1 autostradale).