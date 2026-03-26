Sony e Honda dicono stop al progetto auto elettriche. Interrotti i piani per il lancio del modello Afeela 1

Stop alla alleanza paritetica tra Sony e Honda per lo sviluppo e la commercializzazione di veicoli elettrici (Ev), a fronte di un mercato in rapida evoluzione - che significa l'interruzione dei piani per il lancio del modello Afeela 1 e di una seconda vettura. La decisione, comunicata tramite una nota congiunta, deriva dall'impossibilità di avvalersi delle tecnologie che Honda avrebbe dovuto fornire, alla luce della revisione della strategia Ev del costruttore giapponese, in un contesto di mercato statunitense in contrazione.

La società, che era stata fondata nel 2022, valuterà ora il proprio futuro, inclusa la direzione strategica, in coordinamento con le due capogruppo. Nello specifico il progetto prevedeva l'avvio delle consegne di Afeela 1 negli Stati Uniti nella primavera del 2025 e lo sviluppo di un secondo modello a partire dal 2028: entrambi i piani sono stati annullati.

Al contempo Sony Honda Mobility (Shm) ha confermato il rimborso integrale per i clienti statunitensi che avevano effettuato preordini. Era inoltre prevista l'entrata sul mercato giapponese nella prima metà del 2027, ora sospesa. La mossa si inserisce in un quadro globale di rallentamento della domanda di Ev, accentuato dalla revoca degli incentivi fiscali all'acquisto decisa l'anno scorso dall'amministrazione statunitense. All'inizio del mese, Honda aveva già sospeso lo sviluppo di tre modelli elettrici destinati alla produzione in Nord America, annunciando la previsione di una perdita netta annuale, la prima dalla quotazione in Borsa del 1957, per l'esercizio fiscale che termina a fine marzo, proprio a causa dei costi legati alla riorganizzazione del business elettrico.