Spagna: +8,4% ad aprile il mercato auto. Boom immatricolazioni Bev e Phev: +42,5% a 22.758 unità (quota 21,3%)

In Spagna le vendite di auto sono cresciute anche ad aprile. Secondo Anfac, l'associazione nazionale dell'industria dell'automotive, il mese ha registrato 106.862 nuove unità, con un incremento dell'8,4% rispetto ad aprile dell'anno precedente. Nonostante le festivita pasquali, marzo e aprile nel complesso hanno mostrato un andamento migliore rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. «La notevole crescita delle vendite di veicoli elettrificati, che si mantengono al di sopra del 21% del mercato, e la continua crescita degli ibridi tradizionali hanno permesso al mercato di superare la soglia delle 100.000 unità per il secondo mese consecutivo», spiega Anfac.

Le vendite da inizio anno un incremento del 7,8% nei primi quattro mesi di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2025. Le auto elettriche (Bev e Phev) stanno consolidando la loro posizione come segmento chiave per la crescita del mercato. Ad aprile, le vendite sono aumentate del 42,5%, raggiungendo un totale di 22.758 unità e rappresentando il 21,3% del mercato totale. Le vendite da inizio anno hanno raggiunto le 85.724 unita , il 54% in piu rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, pari al 21% del mercato totale , oltre 7 punti percentuali al di sopra dell'obiettivo per il 2025.

«Aprile conferma il trend positivo registrato nel corso del 2026 e abbiamo nuovamente superato le 100.000 unita vendute in un mese che include le festivita pasquali - commenta Felix Garcia, direttore Marketing di Anfac -. L'impennata delle vendite private continua e il mercato sembra aver gia scontato i segnali di allarme derivanti dalle tensioni geopolitiche nello Stretto di Hormuz. Inoltre, escludendo l'impatto della tempesta Dana, questo canale sta crescendo del 19% rispetto ad aprile 2025; anche il canale business e in crescita, seppur a un ritmo piu lento, ma comunque superiore al 5%.

Se questo trend dovesse proseguire, il totale di fine 2026 dovrebbe superare 1,2 milioni di euro; una previsione che potrebbe cambiare se il conflitto Iran-Contra dovesse continuare». Secondo Anfac, «queste tensioni geopolitiche, che hanno fatto lievitare il prezzo della benzina e soprattutto del diesel, non sembrano ancora essere un fattore determinante nella transizione dei consumatori verso veicoli 100% elettrici. Quel che e certo, tuttavia, e che il diesel e in declino, visto che i clienti non lo includono piu nelle loro scelte quando acquistano un'autovettura».