​Spagna, cresce del +7,5% il mercato auto a febbraio. Accelerano le Bev e Phev: +61,2% (quota al 21,6%)

Il mercato auto in Spagna continua a mantenere un buon ritmo. A febbraio, secondo Anfac (l'associazione nazionale dell'industria dell'automotive) sono state immatricolate 97.082 nuove unità, con un aumento del 7,5% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. «Un aumento che potrebbe essere ancora maggiore, raggiungendo il 13,5%, se si escludessero le 4.800 unità aggiuntive dell'anno scorso causate dalla tempesta Dana». Il totale da inizio anno ammonta ora a 170.186 unità, con un aumento del 4,6% annuale. Per quanto riguarda le auto elettrificate (Bev e Phev), il segmento rimane fondamentale per l'attuale forte performance di vendita, spiega Anfac. A febbraio, le vendite sono aumentate del 61,2% , raggiungendo un totale di 20.981 unità, pari al 21,6% delle vendite totali . Le vendite da inizio anno hanno raggiunto le 36.196 unità, con un aumento del 55,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e pari al 21,3% delle vendite totali, 7 punti percentuali in più rispetto al 2024.

Tutti i canali di vendita hanno registrato una crescita a febbraio. Il canale del noleggio ha registrato l'incremento maggiore, con il 22,6% di unità vendute in piu rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, per un totale di 24.968. Nel frattempo, le vendite private sono aumentate del 4,1%, raggiungendo le 41.988 nuove unità. Analogamente, le aziende hanno immatricolato 30.126 nuovi veicoli, con un aumento dell'1,6% nel mese.

«Dopo un inizio di gennaio incerto, febbraio torna ad essere un mese positivo per le vendite di veicoli - ha spiegato Felix Garcia, direttore comunicazione e marketing di Anfac -. Le vendite di autovetture sono in forte crescita, anche escludendo l'impatto della tempesta Dana a Valencia nello stesso mese del 2025. Il mese scorso, il settore del noleggio auto ha registrato la crescita maggiore, rappresentando quasi un'autovettura su cinque venduta. Questo aumento è logico, dato che le aziende rinnovano le loro flotte in vista del periodo pasquale. Senza queste vendite, la crescita di privati e aziende è piu piatta rispetto a febbraio 2025. Per quanto riguarda la tecnologia, la quota di mercato del diesel ha raggiunto un minimo del 4%. I clienti continuano a scegliere in modo schiacciante gli ibridi convenzionali, che si avvicinano al 50% del mercato totale. Il mercato elettrificato, pur mostrando una buona crescita, è rimasto stagnante al 21% delle vendite mese dopo mese».