Spagna, a settembre mercato auto +10,2%: A trainare la crescita i veicoli elettrici puri e ibridi plug-in (+56%)

Il mercato automobilistico spagnolo accelera a settembre, con 93.858 autovetture immatricolate, in aumento del 10,2% rispetto allo stesso mese del 2025. A trainare la crescita sono soprattutto i veicoli elettrici puri e ibridi plug-in, che con 31.945 unità e un incremento del 56% rappresentano il 34% delle vendite mensili, circa 10 punti percentuali in più rispetto a un anno prima. Nel complesso, secondo i dati diffusi da Anfac, l'associazione spagnola dei costruttori automobilistici, le immatricolazioni di autovetture raggiungono 912.059 unità nei primi nove mesi del 2026, il 6,7% in più su base annua, mantenendosi tuttavia il 5,5% al di sotto dei livelli del 2019.

Nel cumulato da gennaio a settembre, le vendite di auto elettriche e ibride plug-in salgono a 217.298 unità, con una crescita del 36,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e una quota pari al 23,8% del mercato. Le vetture completamente elettriche hanno superato le 100.000 unità dall'inizio dell'anno e a settembre si sono collocate al secondo posto tra le tecnologie di alimentazione più vendute. Le emissioni medie di CO2 delle nuove autovetture immatricolate nel mese sono scese a 88,5 grammi per chilometro, il 9% in meno rispetto a settembre 2025. Nei primi nove mesi dell'anno la media si attesta a 100,2 grammi per chilometro, in calo del 4,8% su base annua.

Anfac mantiene intanto la previsione di un mercato superiore a 1,2 milioni di unità nell'intero 2026, soglia che, se raggiunta, riporterebbe le vendite sopra i livelli degli ultimi anni, pur restando da recuperare il dato del 2019. Anche il mercato dei veicoli commerciali leggeri chiude settembre in territorio positivo, con 15.225 immatricolazioni, in aumento dello 0,4% rispetto a un anno prima. Da gennaio le vendite raggiungono 146.858 unita, il 6,3% in piu su base annua. Tra i canali, gli acquisti dei lavoratori autonomi crescono del 13,6%, a 2.591 veicoli, mentre il noleggio avanza del 13%, con 1.707 unita.

Le immatricolazioni destinate alle aziende diminuiscono invece del 3,9%, a 10.927 veicoli. Nel comparto dei veicoli industriali, autobus, pullman e minibus, settembre registra 3.796 nuove immatricolazioni, con un incremento del 6,3%. Il totale dei primi nove mesi sale a 27.008 unita, l'11,5% in piu rispetto allo stesso periodo del 2025. Nel dettaglio, i veicoli industriali crescono del 5,6%, con 2.900 immatricolazioni, mentre autobus e pullman raggiungono 896 unita, in aumento dell'8,3% su base annua.

Tra i costruttori di auto, Toyota si conferma al primo posto a settembre con 9.172 immatricolazioni, in crescita dell'11,2% su base annua, davanti a Renault, con 5.551 unita (-6,1%), e Volkswagen, con 5.113 (-5,5%). Seguono Seat, a 4.831 (+4,1%), Kia, a 4.540 (+5,5%), e BYD, che con 4.434 vetture registra un balzo dell'81,9%. In aumento anche Tesla, con 3.733 immatricolazioni (+24,8%), mentre Dacia arretra del 22,6%, a 4.168 unita. Nei primi nove mesi dell'anno Toyota guida la classifica con 80.684 vetture (+9,5%), seguita da Volkswagen a 57.609 (+2,6%), Renault a 52.815 (-13%) e Seat a 52.660 (+4,3%). Tra i marchi in maggiore espansione spicca BYD, che raggiunge 34.384 immatricolazioni, in aumento del 106,9% rispetto allo stesso periodo del 2025.