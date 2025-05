Spagna, ad aprile 16,2% la quota mercato di auto con la spina (15.975 totali): +78% le Bev a 6.835 unità, +80,3% a 9.122 unità le Phev

Secondo l'ultimo aggiornamento dell'Anfac, l'associazione dell'industria auto spagnola, ad aprile le immatricolazioni di auto elettrificate in Spagna sono balzate del 79,3% con 15.975 unità vendute, raggiungendo il 16,2% del mercato totale del mese, +6,5% rispetto allo stesso mese del 2024. I veicoli esclusivamente elettrici (BEV) sono cresciuti del 78%, raggiungendo le 6.835 unità nel mese, cosi come i veicoli ibridi plug-in (PHEV), le cui vendite sono aumentate dell'80,3% e di 9.122 nuove unita . Nell'intero anno, le vendite di auto elettriche hanno raggiunto le 55.701 unita, il 54,8% in piu rispetto all'anno precedente, con il 14,74% del mercato complessivo.