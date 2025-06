Spagna, boom del mercato auto: +18,6% vendite a maggio. Balzo delle elettriche +138% annuale

Le vendite di auto nuove continuano a crescere in Spagna, raggiungendo un totale di 112.820 unita vendute a maggio, +18,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il forte aumento delle vendite veicoli elettrificati, che rappresentano una vendita su cinque, e la solida performance del mercato nella zona DANA di Valencia, colpita dalle alluvioni e trainata dal piano Reinicia Auto+, continuano a sostenere una crescita positiva. Lo segnala l'Anfac, associazione dell'industria automotive.

Nei primi 5 mesi del 2025 il mercato segna un +13,6% rispetto al 2024, con un totale di 490.711 unita. Sebbene si tratti di un dato positivo, e comunque inferiore del 10,2% rispetto ai dati pre-pandemici del 2019. Per quanto riguarda le vendite di veicoli passeggeri elettrificati (BEV + PHEV), a maggio sono state immesse sul mercato 21.861 nuove unità, con un aumento del 138%. Nel mese hanno rappresentato il 19,4% del totale delle immatricolazioni, il dato più alto di sempre, mentre da gennaio sono state vendute 77.562 unita, +71,7% rispetto all'anno precedente.

Secondo Anfac, le vendite di veicoli ibridi plug-in sono cresciute del 179% a maggio, raggiungendo le 13.644 unita immatricolate. Ciò rappresenta una quota di mercato del 10,22% per il mese. Su base annua, le vendite di questi veicoli hanno totalizzato 44.363 unita, il 71,4% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La quota di mercato da inizio anno e del 7,63%. Le vendite di veicoli full hybrid sono invece aumentate del 30,8% a maggio , raggiungendo le 45.059 unita immatricolate questo mese. Cio rappresenta una quota di mercato del 33,75% a maggio. Da inizio anno, le vendite di questi veicoli hanno totalizzato 207.848 unita, il 34,1% in piu rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La quota di mercato totale per l'anno e del 35,76%.

Le immatricolazioni di autovetture elettrificate, ibride e a benzina sono aumentate del 60,7% a maggio rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, raggiungendo le 73.321 unita consegnate. A maggio, con il 65% del mercato totale, queste tipologie di veicoli si sono affermate come le principali opzioni di acquisto. Su base annua, la crescita e stata del 46,1%, con 309.621 unita vendute e il 63,1% del mercato totale. Per quanto riguarda il mercato delle auto elettrificate, a maggio e stato raggiunto il traguardo mensile di una vendita su cinque nel mercato totale. Nello specifico, sono state vendute 21.861 unita, con un aumento del 138,3% al 19,4% del mercato totale del mese, quasi 10 punti percentuali in piu rispetto allo stesso mese del 2024. I veicoli esclusivamente elettrici (BEV) sono cresciuti del 104,7% a 8.965 unita nel mese, cosi come i veicoli ibridi plug-in (PHEV), che hanno aumentato le loro vendite del 169,9% e di 12.896 nuove unita . Per l'intero anno, le vendite di autovetture elettrificate hanno totalizzato 77.562 unita, il 71,8% in piu rispetto all'anno precedente e rappresentano il 15,81% del mercato complessivo.