Spagna controcorrente, premier Sanchez: «Inversione di rotta su target auto al 2035 è “errore storico”»

La decisione della Commissione europea di rinunciare alla transizione completa verso l'elettrico delle case auto entro il 2035 è “un errore storico”. Lo ha dichiarato il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez in conferenza stampa, aggiungendo che "la competitività europea è garantita dalla sostenibilità e non da un allentamento dei nostri impegni” sul Green Deal.

“Proteggere il clima non è un capriccio ideologico, né un freno alla crescita, ma piuttosto la tutela della prosperità, dell'occupazione e delle infrastrutture”, ha sostenuto. Le misure ambientali, secondo il premier spagnolo, consentono infatti di “evitare perdite per milioni di euro, salvare vite umane e rafforzare la nostra sicurezza collettiva”. La Spagna, secondo produttore automobilistico in Europa dopo la Germania, sta spingendo la propria industria a orientarsi massicciamente verso l'elettrico per rimanere “competitiva” sul mercato mondiale.

Durante la presentazione del piano “España Auto 2030”, il primo ministro socialista ha annunciato 400 milioni di euro di sovvenzioni dirette per l'acquisto di veicoli elettrici nel 2026, al fine di sostenere la domanda in questo settore chiave per Madrid.