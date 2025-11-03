Spagna, cresce il mercato auto: a ottobre +15% le vendite. Volano Phev e Bev: +119%

Il mercato auto spagnolo continua il suo trend positivo, registrando un aumento delle vendite del 16% a ottobre, con 96.785 nuove immatricolazioni. Con un'auto su quattro venduta con tecnologia elettrificata, l'elettrificazione continua a trainare una quota significativa del mercato, con un mese con cifre superiori a quelle dello stesso periodo del 2019, prima della pandemia. Secondo Anfac, l'associazione dell'industria automotive spagnola, dall'inizio dell'anno il mercato ha accumulato 951.516 unita vendute, con un aumento del 14,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ma comunque inferiore del 10% rispetto ai dati del 2019. Ciononostante, la solida performance fino a ottobre consente di prevedere per la fine dell'anno vendite di oltre 1,1 milioni di autovetture entro il 2025. Per quanto riguarda le vendite di veicoli passeggeri elettrificati (Bev e ibride plug-in), sono state immatricolate 21.687 unita , con un aumento del 119% a ottobre e una quota di mercato del 22,4% in quel mese . Le vendite da inizio anno ammontano a 180.429 unita , raddoppiando i dati di vendita di un anno fa. Nel 2025, rappresentano già il 19% del mercato, 8 punti percentuali in più rispetto al 2024.

Le emissioni medie di CO2 delle autovetture vendute a ottobre sono scese a 100,2 grammi di CO2 per chilometro, il 13,6% in meno rispetto alle emissioni medie delle nuove autovetture vendute nello stesso mese del 2024. Per l' anno in corso nel 2025 , le emissioni medie si attestano a 104,6 grammi di CO2 per chilometro, il 10,7 % in meno rispetto allo stesso periodo del 2024. Per quanto riguarda i mercati nei diversi canali, le vendite a privati e aziende hanno continuato a crescere, mentre il settore del noleggio auto ha registrato ancora una volta un calo. Nello specifico, le vendite ai privati hanno totalizzato 51.359 unita (+23,9%) e quelle alle aziende hanno raggiunto le 39.860 unita (+10,2%) a ottobre. Nel frattempo, il mercato del noleggio auto ha registrato una contrazione del 5,2% nel corso del mese, con 5.566 autovetture vendute.

Felix Garcia, direttore comunicazione e marketing di Anfac, ha spiegato che «ottobre mantiene il trend positivo del mercato ed è il secondo mese in cui le vendite sono cresciute piu rispetto allo stesso mese del 2019, prima della pandemia. L'andamento degli ultimi mesi ci porta a prevedere che entro la fine dell'anno ci troveremo nell'ordine di 1,12/1,13 milioni di auto vendute per tutto il 2025. Per quanto riguarda la tecnologia, il mercato continua ad allontanarsi sempre piu dal diesel, le cui vendite sono trascurabili. Consumatori e aziende optano sempre più per modelli ibridi o elettrificati. Lo stesso non si puo dire per i veicoli commerciali leggeri, dove l'elettrificazione è minima e dove il diesel rappresenta oltre il 90% delle vendite. A questo ritmo, i veicoli commerciali leggeri non saranno in grado di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione fissati per il 2030. E i veicoli industriali avranno ancora meno probabilità di riuscirci, poiche ne i camion ne gli autobus elettrici hanno ricevuto sussidi da aprile 2024».