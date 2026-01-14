Spagna, crescono del 37% i punti di ricarica per auto elettriche nel 2025: totale record a 53.072 unità

L'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici accessibile al pubblico in Spagna ha chiuso il 2025 con un aumento del 37%, raggiungendo 53.072 punti di ricarica. Secondo i dati dell'ultimo “Barometro dell'elettromobilità” pubblicato da Anfac, l'associazione spagnola dell'industria automotive, ciò rende il 2025 l'anno con il maggior numero di nuovi punti di ricarica accessibili al pubblico installati dall'inizio delle rilevazioni. Solo nell'ultimo trimestre dell'anno, la rete di ricarica è cresciuta di 965 punti. Il numero di punti di ricarica installati ma non operativi è aumentato a 16.340, sia perche in cattive condizioni o guasti, sia perchè non sono stati collegati alla rete di distribuzione. Nel corso del 2025, la rete installata ma fuori servizio è però aumentata del 43% rispetto alla fine del 2024, con 4.894 punti di ricarica in più. Se l'intera rete fosse attiva, la Spagna avrebbe 69.412 punti di ricarica accessibili al pubblico. In pratica, un punto di ricarica su quattro è installato ma non operativo.

Nel corso del 2025, il tasso di penetrazione dei veicoli elettrificati in Spagna è aumentato di 11,2 punti, raggiungendo il 32,6% su 100. L'annuncio del programma Moves III nell'aprile 2025 ha segnato un'inversione di tendenza nelle immatricolazioni di veicoli elettrificati, che hanno mantenuto una quota di mercato superiore al 20% da giugno in poi. Cio si è riflesso anche nella quota di veicoli elettrificati sul mercato totale (31,2 punti), con un aumento di 12,3 punti rispetto allo stesso trimestre del 2024. In Europa, la media continentale è aumentata di 7,2 punti, raggiungendo 45,8 su 100. Di conseguenza, la Spagna ha ridotto il divario con la media europea di 4 punti nel 2025, allontanandosi ulteriormente dai paesi in fondo alla classifica. Nel frattempo, la Norvegia rimane al vertice, registrando l'aumento maggiore nel 2025 con un aumento di 23,4 punti. Miglioramenti significativi si sono registrati anche in Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Spagna, che hanno guadagnato oltre 10 punti rispetto all'anno precedente.

Nell'Unione Europea, si prevede che la disponibilità di punti di ricarica aumenterà di 4,4 punti nel 2025, raggiungendo un punteggio di 25,2 su 100. Paesi Bassi e Norvegia continuano a guidare la classifica, rispettivamente con 98,1 e 73,7 punti. I Paesi Bassi si distinguono con un forte aumento di 7,8 punti, seguiti da Germania (+5,4 punti) e Francia (+4,1 punti). Al contrario, il punteggio della Norvegia diminuisce di 1,1 punti, pur rimanendo al secondo posto in classifica. I tassi di crescita piu bassi si registrano in Ungheria e Repubblica Ceca, dove si prevede che il punteggio aumenterà di un solo punto.