Battuta d'arresto per il comparto automobilistico spagnolo. Nel mese di ottobre, la produzione di autovetture in Spagna ha registrato una contrazione del 12,1% su base annua, fermandosi a quota 145.669 unità. Il dato mensile appesantisce anche il bilancio progressivo dell'anno: tra gennaio e ottobre 2026 dagli stabilimenti iberici sono usciti complessivamente 1.460.602 veicoli, in calo del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2025.È quanto emerge dall'ultimo report diffuso dall'associazione nazionale dei costruttori (Anfac), che fotografa una fase di rallentamento tanto sul fronte interno quanto su quello commerciale.

Export in flessione, l'Europa resta il mercato chiave. A risentire della frenata produttiva sono anche le spedizioni oltreconfine, che rappresentano la quota preponderante dell'attività industriale del Paese: Il dato mensile: a ottobre sono state esportate 123.925 autovetture, segnando una flessione dell'11% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Il bilancio dei 10 mesi: da gennaio a ottobre il totale delle auto inviate all'estero si attesta a 1.228.643 unità, con una diminuzione del 5,2% su base annua.

Le destinazioni: il Vecchio Continente si conferma lo sbocco principale, assorbendo il 92,9% dell'export complessivo di veicoli nel mese. In cima alla lista dei mercati di riferimento per l'auto spagnola figurano Germania, Francia e Regno Unito, seguiti da Italia e Turchia.

L'exploit delle motorizzazioni elettrificate. In un quadro generale segnato dal segno meno, l'unico dato fortemente positivo arriva dalla transizione energetica. A ottobre la produzione di auto elettrificate ha messo a segno un balzo del 193,1%, raggiungendo le 42.404 unità e arrivando a rappresentare quasi un terzo (29,1%) del totale delle vetture assemblate nel mese. Un trend che consolida la crescita anche sul lungo periodo: nei primi dieci mesi del 2026, infatti, i veicoli a basso impatto ambientale prodotti in Spagna sono aumentati del 30,3%, toccando quota 218.644 unità.