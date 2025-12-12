Spagna: governo Madrid si oppone a modifica divieto vendita motori a scoppio dal 2035

La Spagna ha chiesto alla Commissione europea di non modificare il divieto di vendita di nuove auto con motore termico a partire dal 2035, mentre Bruxelles valuta un possibile allentamento della misura sotto la pressione di Germania, Italia e altri Stati membri. Madrid si è schierata con la Francia e i Paesi nordici a difesa dell’obiettivo originario, sostenendo che un indebolimento delle regole penalizzerebbe i costruttori che hanno già investito massicciamente nel passaggio all’elettrico e frenerebbe lo sviluppo della filiera delle batterie.

In una lettera a Ursula von der Leyen, il premier Pedro Sánchez ha sottolineato che ulteriori deroghe rischierebbero di rallentare gli investimenti e ridurre la domanda di veicoli elettrici, con un impatto diretto sulla competitività dell’industria europea. Secondo indiscrezioni di stampa, la Commissione starebbe valutando di sostituire il target del 100% di riduzione della CO2 nel 2035 con un obiettivo del 90%, consentendo quindi la sopravvivenza di ibridi plug-in e motori a combustione con tecnologie di supporto. Nessuna decisione definitiva è stata tuttavia ancora presa.