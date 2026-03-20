Spagna, il governo ridurrà al 10% l'Iva sui carburanti per la guerra in Iran

La riduzione dell'Iva sui carburanti dal 21% al 10% e l'eliminazione dell'imposta speciale sugli idrocarburi sono alcune delle misure che il governo spagnolo ha presentato ai gruppi parlamentari e che si prevede sarà approvato oggi dal Consiglio dei ministri, secondo quanto anticipato da media iberici, fra cui radio Cadena Ser. Il governo guidato dal premier Pedro Sanchez, che illustrerà le misure al termine del Cdm, cerca un sostegno trasversale al piano per mitigare gli effetti della guerra in Iran, combinando riduzioni fiscali con il rafforzamento di parte dello scudo sociale, varato quattro anni fa dopo l'inizio del conflitto in Ucraina.

Fra le misure anticipate, l'eliminazione dell'imposta speciale sugli idrocarburi, con un calo stimato di 30-40 centesimi al litro su diesel e benzina. E la riduzione delle imposte sull'elettricità, con la cancellazione della tassa speciale del 5% e la riduzione dell'imposta sul valore della produzione elettrica. Sul fronte sociale, previsto il rafforzamento del bonus sociale elettrico e il divieto di sospensione delle fornitura per i nuclei familiari vulnerabili. Tuttavia, il pacchetto escluderebbe interventi sul blocco degli affitti o il divieto di sfratti in esecuzione, richiesti dalle forze di sinistra. In particolare da Sumar, alleato dei socialisti nell'esecutivo progressista, ma al quale si oppongono i partiti nazionalisti Junts per Catalunya e il Partito Nazionalista basco, assieme al conservatore Partido Popular e all'ultradestra Vox all'opposizione.