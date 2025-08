Spagna, a luglio +17,7% immatricolazioni auto con boom elettriche (+155%)

Balzo delle vendite di auto in Spagna: a luglio +17,1%, con 98.337 unita vendute. Per la quinta volta quest'anno, il mercato ha raggiunto circa 100.000 vendite mensili, portando il totale annuo a 708.139 unita vendute, con una crescita del 14,3%. Secondo Anfac, l'associazione spagnola dell'industria automotive, l'aumento delle vendite di auto elettrificate e l'ulteriore spinta del piano Reinicia Auto+ nella regione Dana (che comprende Valencia e che era stata colpita da alluvione), stanno consentendo al mercato di registrare record positivi durante tutto l'anno. In ogni caso, rispetto al 2019, l'ultimo anno di riferimento prima del Covid, il calo e del 14%. Per quanto riguarda le vendite di veicoli passeggeri elettrificati (Bev e ibride plug in), sono state raggiunte 21.002 nuove unita, con un aumento del 155% a luglio, rappresentando il 21,4% del mercato nel mese. Nel totale dell'anno, sono state vendute 123.315 unita, il 93% in piu rispetto all'anno precedente, superando gia nel settimo mese di quest'anno le vendite totali registrate durante l'intero 2024. Quest'anno rappresentano gia il 17,4% del mercato, 7 punti percentuali in piu rispetto al 2024.

«Si tratta di un dato positivo che ci consente di chiudere l'anno con circa 1,1 milioni di nuove autovetture vendute - commenta Felix Garcia, direttore comunicazione e marketing di Anfac -. Sarebbe auspicabile proseguire questo trend positivo, con una crescita a due cifre fino alla fine dell'anno. Sottolinea che privati e aziende hanno registrato incrementi significativi rispetto a luglio 2024. Nello scenario attuale, e con la debolezza dei mercati esteri, e fondamentale mantenere questo trend nel mercato interno, anche per il suo sostegno alla produzione nazionale. Per continuare a crescere e avvicinarsi ai livelli pre-Covid, sarebbe necessario proseguire con i programmi di sostegno alla domanda e, soprattutto, rafforzare la fiducia dei consumatori ed evitare confusioni sul mercato».