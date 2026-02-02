Spagna, mercato auto a gennaio +1,1%. Boom ivendite Bev e Phev: +48,3% con un totale di 15.212 unità

La Spagna ha aperto l'anno con un aumento delle vendite di auto: a gennaio 73.103 unità immatricolate, +1,1% rispetto al 2025. Secondo Anfac, l'associazione spagnola dell'industria automotive, l'aumento è stato trascinato dalle autovetture elettrificate (Bev+Phev), +48,3% con un totale di 15.212 unita. La loro quota di mercato raggiunge il 20,8% durante questo periodo , superando di 6 punti percentuali la quota di mercato del 14,8% detenuta dai veicoli elettrificati a gennaio 2025.

«Gennaio inizia positivamente, nonostante le incertezze - conferma Felix Garcia, direttore comunicazione e marketing di Anfac -. Se escludiamo l'effetto tempesta Dana, il tasso di crescita non sarebbe dell'1%, ma del 7%. È vero che gli acquisti di auto a noleggio sono stati fondamentali, ma anche gli acquirenti privati stanno resistendo. Noi del settore insistiamo sul fatto che attualmente non c'è alcun sostegno per i veicoli elettrici. Il Piano Auto+ non è stato pubblicato, ne è in vigore l'estensione della detrazione fiscale del 15% per l'acquisto di un veicolo elettrico. È necessario dare certezze al mercato e consolidare la trasformazione verso l'elettromobilità. È una tendenza inarrestabile, come dimostra il fatto che la quota di mercato del diesel è in costante calo e ora è inferiore al 5%".