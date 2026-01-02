Spagna, mercato auto in crescita: +12,9% immatricolazioni nel 2025 con +94,6% elettrificate

La Spagna ha chiuso il 2025 con 1.148.650 auto immatricolate, +12,9% rispetto al 2024. Secondo i dati di Anfac, l'associazione spagnola dell'industria automotive, e il quinto anno consecutivo che si supera il milione di unita immatricolate. Tuttavia, dicembre si e concluso con un leggero calo dopo due mesi di superamento dei dati pre-pandemia, con 103.012 autovetture vendute, il 2,2% in meno rispetto al 2024 e il 2,7% in meno rispetto al 2019. Per quanto riguarda le autovetture elettrificate (Bev e Phev), il 2025 si e chiuso con numeri molto positivi, registrando un aumento del 94,6% e un totale di 225.617 unita. Si tratta di un dato record, che supera per la prima volta le 200mila unita immatricolate in un solo anno. I veicoli esclusivamente elettrici hanno superato la soglia delle 100.000 vendite in un anno. La loro quota di mercato ha raggiunto il 19,6% da inizio anno , 8 punti percentuali in piu rispetto al 2024, quando la quota di mercato dei veicoli elettrificati era dell'11,4%.

«Abbiamo chiuso il 2025 con una crescita a due cifre, con quasi 1,15 milioni di autovetture vendute. E stato un anno molto positivo perche sia i privati che le aziende hanno aumentato la domanda di auto nuove, trainando il mercato», commenta Felix Garcia, direttore Comunicazione e marketing di Anfac. «Sebbene siamo ancora lontani dagli 1,259 milioni di unita vendute nel 2019, il mercato si sta gradualmente riprendendo e prevediamo che nel 2026 saremo vicini al livello raggiunto prima della pandemia. Per dare un'idea di 100.000 unita, si tratterebbe praticamente dell'equivalente di un mese di vendite, come possiamo vedere dalle 103.012 unita vendute alla fine dello scorso dicembre».

Anfac prevede che il 2026 continuera la tendenza al rialzo, coincidendo con un rinnovo del parco veicoli, la cui eta media superera i 15 anni entro la fine del 2025. «I veicoli vecchi (non d'epoca, ma vecchi e mal tenuti) non solo sono piu inquinanti dei modelli attuali, ma la maggior parte di essi non dispone dei piu recenti sistemi di assistenza alla guida in grado di mitigare e persino prevenire gli incidenti stradali», spiega l'associazione.