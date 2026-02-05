Spagna, il premier Sanchez: «40 milioni di euro a Pmi per acquisto auto elettriche»

Uno stanziamento di 40 milioni di euro, per «promuovere la mobilità elettrica e sostenere gli autonomi e le piccole imprese» fino a 10 lavoratori, è stato annunciato oggi dal presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, intervenuto all'VIII Congresso nazionale dell'Industria, a Bilbao, nei Paesi Baschi. Sanchez ha segnalato che gli aiuti saranno fino a 7.500 euro per l'acquisizione o l'affitto di veicoli elettrici o elettrificati.