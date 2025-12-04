Spagna, premier Sanchez annuncia 400 mln di sussidi per acquisto veicoli elettrici nel 2026. Altri 300 mln per le stazioni di ricarica

Il Primo Ministro spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato la creazione di un piano governativo con 400 milioni di euro di sussidi diretti per l'acquisto di veicoli elettrici nel 2026, volto a sostenere la domanda in questo settore chiave per Madrid. Oltre a questi sussidi, 300 milioni di euro saranno stanziati per l'installazione di stazioni di ricarica nelle aree attualmente prive di queste, ha annunciato il leader socialista, affermando di volere auto «competitive» nel settore e «accessibili» per le famiglie. L'UE intende vietare la vendita di nuove auto a benzina e diesel a partire dal 2035, ma questo piano sta attualmente incontrando l'opposizione di alcuni produttori e una persistente mancanza di infrastrutture per diffondere i veicoli elettrici nei 27 Stati membri. In Spagna, il fondo da 400 milioni di euro stanziato il prossimo anno per incentivare l'acquisto di veicoli elettrici sarà gestito «direttamente dal governo centrale (a Madrid) e non dalle comunita autonome», in un Paese in cui l'amministrazione è decentralizzata su molte questioni quotidiane, ha spiegato Sanchez durante un discorso di presentazione del suo piano «Spain Auto 2030».

Con l'intenzione di Bruxelles di vietare le auto con motore a combustione interna entro dieci anni, la Spagna, il secondo produttore automobilistico in Europa dopo la Germania e che esporta «il 90% della sua produzione», si trova ad affrontare «una sfida colossale», ha sottolineato Pedro Sanchez: «Trasformare il settore industriale piu importante del nostro Paese, niente di meno». «Se, in soli trent'anni, siamo riusciti a produrre la maggior parte della nostra elettricità da fonti rinnovabili, perchè non possiamo garantire che, entro il 2050, quasi tutti i veicoli sulle nostre strade siano elettrici?", ha chiesto, assicurando che Madrid «non arretrerà di un millimetro nel suo impegno per la transizione ecologica» di fronte all'«emergenza climatica».