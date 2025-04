Spagna, nel primo trimestre +7.633 nuovi punti di rifornimento elettrico (+20%). Totale a quota 46.358

Aumento record in Spagna delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Secondo Anfac, l'associazione automotive nazionale, nel primo trimestre sono salite del 20%, ovvero +7.633 nuovi punti di rifornimento elettrico, portando il totale a quota 46.358. Una crescita che in un solo trimestre si avvicina a quella registrata durante l'intero 2024 e che potrebbe essere ancora maggiore se venissero resi operativi i 13.072 punti di ricarica gia installati (portando il totale a 59.430).

Secondo il Barometro dell'elettromobilità elaborato da Anfac, l'indicatore complessivo dell'elettromobilità (risultato della media dell'Indicatore di Penetrazione dei Veicoli Elettrificati e dell'Indicatore delle Infrastrutture di Ricarica), segna un +1,6% per la Spagna rispetto al trimestre precedente, raggiungendo un punteggio di 17,1 su 100. Nel primo trimestre si e registrato un aumento del 46,7% delle vendite di veicoli elettrificati rispetto al 2024.