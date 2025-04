Spagna, la produzione auto in caduta: scende del 9,8% nel primo trimestre

La produzione di automobili in Spagna ha registrato una notevole caduta nel primo trimestre dell'anno del 9,8% rispetto allo stesso periodo del 2024, con un totale di 590.822 unità, in un contesto di contrazione della domanda sui mercati europei, principali destinazioni delle esportazioni iberiche. Secondo i dati diffusi oggi dall'organizzazione spagnola di fabbricanti Anfac, la contrazione trimestrale si è registrata nonostante i dati positivi a marzo, quando l'industria automobilistica ha registrato una ripresa dell'attività produttiva, con un aumento del 6,9%, con oltre 208.778 unità, grazie all'effetto stagionale della Pasqua. Quanto alle esportazioni, sono state in linea con la produzione, aumentando a marzo del 3,7%m fino alle 180.495 unità, mentre nel primo trimestre hanno registrato una caduta del 13,6%, superando di poco il mezzo milione di veicoli venduti all'estero.