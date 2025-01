Spagna: venduto un milione di auto nel 2024, recuperati i livelli pre-Covid. Le elettriche all'11,4% del totale

Il mercato delle auto nuove in Spagna ha chiuso il 2024 in ripresa, superando il milione di veicoli venduti e con un aumento del 7,1% rispetto al 2023, secondo i dati diffusi oggi dal patronato dei fabbricanti (Anfac), dei concessionari (Faconauto) e dei venditori (Gamvam). Le vendite di auto e fuoristrada si sono avvicinate ai livelli precedenti alla pandemia di Covid nel 2019, anno in cui si commercializzarono 1,25 milioni di unità. Anche la vendita di auto elettriche ha registrato un incremento, seppure inferiore al 2%, per cui perde quota nel Paese che è fanalino di coda in Europa in questo settore.

Le immatricolazioni di auto elettriche (100% elettriche e ibride) hanno chiuso il 2024 con un aumento dell'1,9% rispetto allo scorso anno, fino alle 115.939 unità, pari all'11,4% del totale delle immatricolazioni. A fronte dei dati, il settore celebra la proroga del Plan Moves di un nuovo schema di aiuti diretti a livello nazionale per il primo semestre del 2025 approvato dal governo spagnolo. «Terminiamo il 2024 superando la barriera del milione di unità. Una cifra che non si raggiungeva da prima della pandemia e che aveva limitato il nostro mercato negli ultimi 4 anni», ha rilevato Felix Garcia, direttore di comunicazione e marketing di Anfac, in una nota. Le prospettive per il 2025 sono di continuare ad aumentare le vendite fino a recuperare i livelli del 2019.