Sparco, Williams terzo partner in F1 dopo McLaren e Red Bull. E punta a 200 milioni di ricavi nel 2027

Sparco, azienda che opera nel racing e nei prodotti dell'antifortunistica, entrerà a far parte del Team di F1 Atlassian Williams in qualità di fornitore ufficiale di abbigliamento tecnico e da gara, mettendo a disposizione tutte le tute da gara e da meccanico per il Team da quest'anno. Per l'azienda è il terzo partner in Formula1 dopo McLaren e Red Bull per Sparco. Già Nigel Mansell nel 1992, Damon Hill 30 anni fa nel 1996 e Jacques Villeneuve nel 1997 hanno tutti vinto il Campionato del Mondo Piloti con Williams indossando tute Sparco.

«Il Team di F1 Atlassian Williams e Sparco condividono una tradizione vincente in Formula 1 e rinnovare questa partnership significa tornare a un capitolo che ha contribuito a definire entrambi i brand. È un ritorno costruito per ciò che verrà: portiamo nuove competenze, materiali avanzati e un approccio alla performance ancora più disciplinato e misurabile. Nel passaggio alla nuova era regolamentare della F1, siamo orgogliosi di mettere la nostra esperienza al servizio dei piloti e della squadra, traducendola in equipaggiamento tecnico sviluppato secondo i più alti standard del motorsport globale» commenta Aldo Bellazzini, presidente e ceo di Sparco.

Anche nei rally e nell'endurance i partner sono tre: a Stellantis e Ford si è aggiunta infatti Hunday. Sparco chiude il 2025 con un fatturato di 170 milioni di euro, in crescita dell'8% e punta a raggiungere i 200 milioni nel 2027 quando festeggerà i cinquant'anni dalla fondazione. I risultati migliorano soprattutto grazie alla divisione antinfortunistica che rappresenta il 22% del fatturato e dovrebbe crescere ancora soprattutto in Francia e in Germania.

In crescita anche la produzione di carbonio per l'automotive. «Contiamo anche di aumentare del 10% l'occupazione, una crescita che va di pari passo con quella del fatturato. Oggi abbiamo 1.700 dipendenti, 700 in Italia, 800 in Tunisia, gli altri negli Usa e in Spagna» spiega Niccolò Bellazzini, brand manager di Sparco. «L'azienda ha radici, management e tecnologia italiani, produce in Tunisia e vende in tutto il mondo. Il cuore pulsante è in Italia».