Sparco un welfare da campioni: nel 2025 bonus per famiglie, istruzione e benessere dei dipendenti

VOLPIANO – Sparco si conferma non soltanto un marchio simbolo del motorsport, ma anche un’azienda capace di guardare oltre i confini delle proprie linee produttive investendo nel benessere delle persone. Per il 2025, la società torinese specializzata nell’abbigliamento tecnico e nelle attrezzature da gara, inclusa la Formula 1, ha annunciato un nuovo piano di welfare aziendale che amplia le iniziative già avviate nel 2024, con l’intento di rafforzare il legame con i propri dipendenti e con il territorio.

Il progetto nasce da una visione che intreccia sostenibilità, responsabilità sociale e valorizzazione del capitale umano. Fondata nel cuore del torinese e cresciuta fino a contare oggi circa 2.000 addetti nel mondo, di cui 750 in Italia, Sparco ha costruito in quasi cinquant’anni un’identità fatta di eccellenza tecnica e innovazione. Ora sceglie di affiancare alla competitività globale un modello d’impresa che investe sul benessere familiare e sulla crescita individuale.

Tra le misure più significative figura la “Parental Policy”, che riconosce un bonus di 3.000 Euro lordi a ogni dipendente che avrà un figlio naturale o adottivo nel corso del 2025. Si tratta di un’iniziativa che ha già coinvolto circa 40 famiglie e che si colloca in un’ottica di sostegno concreto nei momenti fondamentali della vita privata. A questa si aggiunge il programma “Back to School”, con un contributo di 400 Euro netti per l’acquisto di libri scolastici destinato ai figli dei dipendenti dalla prima media alla quinta superiore, un beneficio che nella prima fase ha già raggiunto 80 ragazzi e che sarà rinnovato negli anni a venire.

Il piano non si limita al sostegno immediato, ma punta anche a valorizzare il percorso formativo delle nuove generazioni. L’iniziativa “Cum Laude” premia i traguardi scolastici e accademici: 1.000 Euro per chi consegue la maturità con un voto superiore a 90/100 e 1.500 Euro per chi raggiunge una laurea magistrale o quinquennale con votazione pari o superiore a 100/110. Una scelta che, come ha sottolineato il brand manager Niccolò Bellazzini, si ispira al modello Olivetti con l’intento di essere al fianco dei lavoratori nei passaggi cruciali della vita familiare e di contribuire, anche in minima parte, a mantenere un equilibrio tra lavoro e sfera privata.

Non mancano poi le attenzioni per chi da anni contribuisce alla crescita dell’azienda. I “Traguardi Awards” celebrano l’anzianità di servizio con il “Traguardo d’argento” per i venticinque anni e il “Traguardo d’oro” per i trentacinque anni di attività, rafforzando un senso di appartenenza che resta un valore fondamentale in un’epoca segnata, troppo spesso, da disaffezione dei dipendenti nei confronti delle imprese.

Parallelamente Sparco amplia le opportunità di benessere personale e culturale per i dipendenti. Nel piano trovano spazio sportelli di ascolto psicologico, visite mediche preventive, una biblioteca aziendale e ambienti dedicati ad attività culturali come cineforum e incontri formativi. Lo “Sparco Day”, con tre giornate dedicate alle famiglie, apre invece le porte delle sedi aziendali ai dipendenti e ai loro cari creando un ponte tra vita professionale e privata. A ciò si aggiunge la fornitura regolare di divise e abbigliamento aziendale, ulteriore segnale di attenzione verso il quotidiano dei lavoratori.

Tutte queste iniziative rientrano in un progetto di lungo periodo che guarda ai prossimi cinque anni, con l’obiettivo di rafforzare il rating ESG dell’azienda e contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. In particolare, Sparco punta a incidere su temi come consumo e produzione responsabili, parità di genere, energia pulita e accessibile, istruzione di qualità e riduzione delle disuguaglianze.

Aldino Bellazzini, Presidente e Amministratore Delegato di Sparco, ha dichiarato:«Il welfare aziendale non è solo un investimento nei nostri dipendenti, ma un passo verso un modello di impresa che valorizza le persone e il territorio. Queste iniziative rappresentano l’inizio di un percorso virtuoso, che ogni anno ci porterà ad ampliare il ventaglio di opportunità offerte. Con un fatturato in costante crescita e una forte vocazione all’export, Sparco dimostra che competitività e responsabilità sociale possono convivere, contribuendo a un futuro sostenibile per le persone, l’azienda e la comunità».