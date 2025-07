Spark Alliance, nasce la più grande rete di ricarica europea: 1.700 siti per oltre 11.000 punti in 25 paesi

In vista della stagione estiva, periodo di massimo afflusso sulle strade europee, Electra - azienda specializzata nella ricarica veloce e ultraveloce per veicoli elettrici - annuncia importanti novita per i viaggiatori elettrici. A partire da luglio, sull'app Electra sara disponibile Electra Drive, un nuovo servizio pensato per semplificare la pianificazione del viaggio elettrico. L'integrazione consentira agli utenti di usufruire di un route planner intelligente, che suggerisce le stazioni di ricarica piu adatte lungo il percorso, ottimizzando tempi e soste. Con Electra, infatti, e possibile ricaricare il proprio veicolo in soli 20 minuti, contro una media di 40, grazie alla capillarita e potenza della rete, che conta oggi 2.600 punti di ricarica attivi in tutta Europa.

Grazie alla Spark Alliance, un'iniziativa che unisce quattro leader europei del settore - Electra, Atlante, Fastned e IONITY - con l'obiettivo di offrire un'esperienza di ricarica integrata, fluida e accessibile in tutta Europa, sara possibile utilizzare l'app del proprio operatore preferito - inclusa naturalmente Electra - per ricaricare, accedere e pagare presso oltre 11.000 punti di ricarica ad alta potenza distribuiti complessivamente in 25 Paesi europei, senza dover cambiare app o metodo di pagamento. Una rivoluzione che rende piu facile che mai viaggiare in elettrico, anche durante le vacanze estive. Grazie a questa collaborazione, l'app Electra rendera disponibili anche le stazioni IONITY e Atlante direttamente nella mappa e nei risultati di ricerca. Le stazioni Fastned saranno invece visualizzabili, ma per la prenotazione sara necessario accedere all'app proprietaria.