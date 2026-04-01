Sportello Online PRA: dal 1° aprile unico accesso ai servizi. Nuova piattaforma digitale ACI per prenotazioni, invio pratiche in tempo reale

Dal 1° aprile 2026 il Pubblico Registro Automobilistico introduce “Sportello Online”, la nuova piattaforma digitale dell’Automobile Club d’Italia che diventa il canale ordinario di accesso ai servizi per cittadini e professionisti. Il sistema sostituisce Sportello Virtuale e PrenotACI, unificando in un unico ambiente la gestione delle pratiche e la prenotazione degli appuntamenti.

Gli utenti potranno accedere tramite Spid, Cie, Cns o Eidas, selezionare la formalità di interesse e scegliere se prenotare un appuntamento presso l’Ufficio PRA o inviare direttamente la richiesta online con i documenti necessari. La piattaforma consente di visualizzare tutte le disponibilità orarie, ricevere conferme e promemoria via SMS o e-mail e monitorare lo stato della pratica.

L’obiettivo è semplificare le procedure, garantire maggiore trasparenza e autonomia e rendere più diretto il rapporto con l’amministrazione. Restano esclusi alcuni casi particolari, che continueranno a seguire le modalità tradizionali.