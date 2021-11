Lo stabilimento Bmw Group di Monaco sarà completamente elettrico. Avviata la produzione della nuova i4 100% a batterie

MONACO DI BAVIERA - La prima BMW i4 prodotta in serie lascia le linee di produzione dello stabilimento del BMW Group di Monaco. La fabbrica madre del Gruppo ora produce tutte le varianti su un’unica linea di assemblaggio. “Per lo stabilimento e per il team, il lancio della BMW i4 è una pietra miliare sulla strada verso la mobilità elettrica”, ha dichiarato Milan Nedeljković, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG per la produzione. “Entro il 2023 più della metà dei veicoli provenienti dal nostro stabilimento di Monaco avrà un sistema di trazione elettrificata. La maggior parte di essi sarà completamente elettrica. Di conseguenza, Monaco diventerà completamente elettrica”.

Nell’impostare la produzione della BMW i4 completamente elettrica tra le mura dello stabilimento quasi centenario, la conversione e l’installazione dei sistemi si sono rivelate particolarmente complesse. “Siamo riusciti ad introdurre il nuovo veicolo nei nostri impianti già esistenti senza interrompere la produzione. Il team e i nostri partner hanno fatto un lavoro straordinario”, ha aggiunto Peter Weber, direttore dello stabilimento BMW di Monaco. Nonostante i limiti di spazio, gli impianti esistenti sono stati rimossi e quelli nuovi installati e messi in funzione. “Il nostro reparto carrozzeria è un esempio lampante di integrazione intelligente ed efficiente”. La maggior parte dei nuovi processi di produzione della BMW i4 possono essere eseguiti su apparati di carrozzeria esistenti” ha spiegato Weber.