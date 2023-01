Starace: «Non c’è alternativa a rivoluzione e-car. Escluso che Enel farà auto. Italia sta facendo meglio di quanto ipotizzato»

«Non c’è una storia alternativa alla rivoluzione delle auto a batteria. Le date indicate» a livello europeo «prendono atto di una cosa che è partita». Lo ha detto l’Ad di Enel Francesco Starace in occasione della presentazione del rapporto «100 Italian E-Mobility Stories» di Enel X Way e Fondazione Symbola. Starace ha aggiunto che «le auto a combustione interna ci saranno sempre come oggi vediamo le auto antiche» ma «la generazione di energia elettrica è importante per spingere questa trasformazione, deve avere affidabilità ». Il manager ha quindi osservato che sono necessari «coraggio e decisione e capire il ruolo che vogliamo svolgere» e ha rilevato che «l’Italia sta facendo molto meglio di quanto ipotizzabile qualche anno fa». «Escludo categoricamente che noi ci si metta a fare automobili, non esiste proprio».

Lo ha detto l’Ad di Enel, Francesco Starace, interpellato sulla possibilità che Enel entri nella produzione di e-car, durante la presentazione del rapporto 100 italian e-mobility stories. Il costo di un auto elettrica «è difficile da valutare se non si conoscono i volumi di produzione. Se si produce poco i costi saranno più alti. Se si osserva come è fatta un’ auto elettrica si vede che è intrinsecamente meno cara». Lo ha detto l’Ad di Enel, Francesco Starace, alla presentazione del rapporto 100 italian e-mobility stories. «Bisogna sviluppare un mercato che abbia dei volumi equivalenti» ha aggiunto rilevando l’importanza di «essere competitivi, se qualcuno comincia, gli altri devono adeguarsi».