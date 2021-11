Starace: «Scorporo e nuovi partner per mobilità elettrica di Enel X, Ipo può essere una scelta»

«Abbiamo sviluppato un percorso per gradi iniziato prima di enel X per mettere le infrastruttura sul cloud e questo ci ha portato a gestire le reti elettriche in modo innovativo. Ora vediamo una deriva chiara, c’è la necessità di accelerare sullo sviluppo della mobilità elettrica in giro per il mondo, l’abbimo fatta nascere crediamo che si debba allargare ad altri partner». Lo ha detto l’amministratore delegato di Enel, Francesco Starace rispondendo in conferenza stampa ai rumor sullo spin off da Enel X della parte relativa alla mobilità elettrica. Quanto ad affidare la gestione ad Elisabetta Ripa, ex ceo di Open Fiber, Starace ha risposto: «Non è una novità, abbiamo chiesto a Elisabetta Ripa di gestire questo ramo di azienda e pensiamo di aprire al capitale e far entrare altri partner e cedere quote. Rimarremo comunque azionisti di maggioranza». Alla domanda se si pensa ad un’Ipo, ha aggiunto: «Non lo so ma potrebbe essere una buona scelta».