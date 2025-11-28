Stati Uniti, cresce il mercato delle auto elettriche: oltre un milione di veicoli consegnati da gennaio a settembre

Da gennaio a settembre negli Stati Uniti sono stati venduti 1.026.000 di auto elettriche a batteria (Bev), in aumento dell'11% rispetto all'anno precedente, e ancora maggiore e stata la crescita per i modelli full hybrid: 1.511.000 di unita, +33,3%. Lo rileva una nuova analisi di Jato Dynamics, secondo cui i Bev rappresentano a settembre l'8,3% delle vendite totali di veicoli (e il 30,7% di tutti i modelli elettrificati). «Il mercato dei veicoli elettrici a batteria non riguarda più solo Tesla, poiché i produttori continuano a lanciare sul mercato modelli nuovi ed entusiasmanti - spiega Anthony Puhl di Jato Dynamics -. Tuttavia, Tesla e ancora di gran lunga il principale attore con oltre il 40% delle vendite di veicoli elettrici a batteria., il panorama competitivo si è trasformato radicalmente».

Nel 2019, 17 diversi modelli di Bev hanno registrato almeno una vendita negli Stati Uniti, un numero più che raddoppiato entro il 2022 (42 diversi modelli venduti) e quadruplicato a settembre 2025 (82). Questa espansione della disponibilità di modelli riflette un più ampio impegno delle case automobilistiche verso l'elettrificazione e crea «opportunità e sfide». Una maggiore scelta significa una quota di mercato più frammentata, ma segnala anche che i produttori stanno puntando a opportunità di segmenti specifici, oltre a cercare di competere direttamente con la consolidata presenza di Tesla nei segmenti medio-alti.

Stati Uniti, i segmenti Upper Medium SUV e Upper Medium registrano il maggior numero di vendite di veicoli elettrici a batteria, poiché comprendono rispettivamente la Model Y e la Model 3 di Tesla . I due segmenti registrano anche una quota notevolmente elevata di vendite di veicoli elettrici a batteria in generale, con il segmento upper medium SUV che comprende il 22% di veicoli elettrici e il segmento upper medium che ne comprende il 19%.

«Queste tassi di penetrazione che i veicoli elettrici a batteria hanno raggiunto una diffusione significativa in segmenti che generano volumi per il mercato automobilistico più ampio. - spiega l'analista di Jato Dynamics -. Altri segmenti con una quota di mercato elevata per i veicoli elettrici a batteria sono i segmenti Executive e Luxury (rispettivamente del 23% e del 36%). La quota di veicoli elettrici del 36% nel segmento Luxury dimostra che, a prezzi più elevati, i propulsori elettrici sono diventati un'opzione attesa piuttosto che un'alternativa di nicchia».