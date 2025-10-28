Stella Li (Byd): «Elettrico è il futuro, le Phev hanno una tecnologia sostenibile di lungo periodo»

Le vetture elettriche "sono il futuro e le Phev (veicoli elettrici ibrido plug-in) hanno una tecnologia sostenibile nel lungo termine. Altre tipologie di allimentazioni potranno continuare a esistere, ma solo in alcuni mercati". Lo ha detto Stella Li, executive vice president di Byd, intervenendo in videocollegamento al forum Quattroruote Next, in corso a Milano. «Byd non è solo una casa automobilistica, è una tech company focalizzata sull’innovazione.

Questo ci rende diversi dai competitor», ha detto Li, spiegando che la società "ha intrapreso un nuovo viaggio per utilizzare le nuove tecnologie disponibili, che possono veicolare le emozioni e le necessità dei clienti, e per ridefinire il concetto di vetture premium". Rispondendo a chi chiedeva cosa pensasse delle critiche spesso mosse ai produttori cinesi, la manager ha risposto che "molte persone criticano la Cina, ma non ci sono mai stati. Dicono che ruba tecnologie, ma non è così. Dovrebbero visitare il Paese".