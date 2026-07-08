Stella Li ribadisce: «Non ci sono trattative per partnership fra Byd e Stellantis su Maserati»

Byd non sta discutendo una partnership con Stellantis, e quindi non ci sarà un ingresso in Maserati. Lo ha ribadito Stella Li, ceo del gruppo cinese, durante una intervista esclusiva rilasciata alla testata economica francese Les Echos e, di fatto, smentendo quando aveva affermato il 12 e 13 maggio a Londra durante la conferenza Future of the Car organizzata dal Financial Times. Come riportato dall'agenzia AFP, Stella Li nell'intervista ha escluso categoricamente l'esistenza di negoziati o partnership con Stellantis per il marchio del Tridente. Pur elogiando Maserati come un 'marchio davvero splendido' ha chiarito che Byd intende focalizzarsi sulla propria identità di tech company anziché acquisire storici brand di lusso tradizionali. «Se lo facessimo - è stato ribadito parlando della partnership con Maserati - ci allontanerebbe troppo dalla nostra strada».

Interrogata da Les Echos sulle sue ambizioni in Europa, Stella Li ha ribadito il suo obiettivo di «posizionare Byd maggiormente come produttore locale. «Forse tra dieci anni le persone percepiranno Byd come un marchio europeo - ha detto - e questa è la percezione a cui puntiamo». Per quanto riguarda la costruzione di uno stabilimento per la produzione di batterie in Europa, riporta AFP, Stella Li ha indicato di «avere effettivamente un piano», ma di dover ancora «definire alcuni dettagli per stabilire come procedere». «Considerata l'enorme portata di questo investimento, dobbiamo garantire un ambiente favorevole alle imprese. Se il Paese è aperto, accogliente nei confronti degli investimenti cinesi, privo di conflitti e non è preso di mira, allora investiremo senza esitazione».