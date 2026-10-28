Stellantis, +1% ricavi del 3° trimestre, perdita ridotta del 90% a 500 milioni. Utile operativo di 300 milioni

Stellantis ha chiuso il terzo trimestre con ricavi netti in aumento a 37,6 miliardi, in crescita dell'1% rispetto al terzo trimestre del 2025: la crescita è del 3% in Europa allargata e del 3% in Sud America, in calo del 3% in Nord America, del 19% in Medio Oriente e Africa, del 7% in Asia Pacifico. La perdita netta è pari a 500 milioni con un miglioramento del 90%. L'utile operativo rettificato è di 300 milioni nel trimestre, con un margine operativo rettificato dello 0,7%, in crescita di 50 punti base su base annua: il miglioramento è 300 milioni sul terzo trimestre 2025, con tutte le regioni che registrano margini operativi rettificati positivi, tranne l'Europa allargata.

La liquidità disponibile industriale si è attestata a 42,7 miliardi di euro, pari al 26% dei ricavi netti degli ultimi 12 mesi e rimanendo nell'intervallo di liquidità obiettivo dell'azienda, compreso tra il 25% e il 30%. In Nord America le vendite sono aumentate dell'1% rispetto al terzo trimestre del 2025, con un calo dello 0,3% sia negli Stati Uniti sia in Canada e un aumento del 24% in Messico (28% includendo Leapmotor). Stellantis - spiega l'azienda - ha registrato una performance migliore rispetto all'andamento del mercato statunitense, che è sceso dello 0,8% nel terzo trimestre del 2026, grazie al Ram 1500, in crescita del 73%, alla Dodge Durango, in crescita del 14% e alla Chrysler Pacifica, in crescita del 6%, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La quota di mercato in Nord America è salita al 7,5%, in aumento di 10 punti base rispetto all'anno precedente, sostenuta dall'introduzione di nuovi modelli e motorizzazioni. In particolare, le vendite del marchio Ram in Nord America sono cresciute del 30% rispetto all'anno precedente, registrando il maggiore incremento di quota di mercato tra i marchi della regione.

In Europa allargata le vendite sono aumentate dell'1% rispetto al terzo trimestre del 2025, del 6% includendo Leapmotor, trainate principalmente dalla crescita del 36% su base annua della piattaforma Smart Car e dalla maggiore domanda di veicoli elettrici a batteria (Bev) in Francia, Germania e Regno Unito. Le vendite di autovetture Bev nell'EU30 sono cresciute del 65% su base annua (del 93% includendo Leapmotor), quelle di veicoli commerciali leggeri Bev nell'EU30 sono aumentate del 46%.

La quota di mercato dell'EU30 si è attestata al 14,8%, in calo di 60 punti base rispetto all'anno precedente, oppure al 15,6% includendo Leapmotor, in calo di 10 punti base. Stellantis ha confermato la leadership nel segmento dei veicoli commerciali leggeri nell'EU30, con una quota di mercato del 26,9%, in calo di 110 punti base su base annua, e sta ampliando la propria gamma con il nuovo Pro One Smart Car Compact Van, caratterizzato da un posizionamento di prezzo accessibile. Leapmotor continua a rafforzare la presenza sul mercato, con vendite quasi quadruplicate rispetto all'anno precedente.