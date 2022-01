Stellantis, 2021 anno record per Lancia Ypsilon. Quattro generazioni, oltre tre milioni di unità vendute

TORINO - «Il 2021 è stato un altro anno record per Lancia Ypsilon». Lo afferma Luca Napolitano, ceo del marchio Lancia. «Dopo quattro generazioni, oltre tre milioni di unità vendute, di cui più di due milioni riservate alle donne, oltre 35 serie speciali, la nostra fashion city car si conferma leader del suo segmento in Italia e rimane la seconda vettura più venduta in assoluto del mercato.» Con quasi 44 mila immatricolazioni (43.735), in crescita di quasi il 2% rispetto allo scorso anno, la Ypsilon continua a dominare il segmento B, confermandosi, per il terzo anno consecutivo, come la vettura più venduta della sua categoria, nonché la seconda vettura più venduta in assoluto nel mercato.

Lancia Ypsilon è anche la vettura più amata dalle donne italiane, essendo oltre 2 Milioni le donne italiane che l’hanno scelta, grazie anche a partnership importanti come la più recente con Alberta Ferretti, un marchio con cui Lancia ha tanto in comune. Nel 1985, Lancia Ypsilon fu la prima utilitaria a portare stile ed eleganza nel segmento delle piccole cittadine, essendo concepita come la prima auto di design in questo segmento.