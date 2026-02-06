Stellantis, 22,2 mld oneri nel 2025 per cambio strategia su elettrico. Filosa: «Sovrastimato il ritmo della transizione energetica»

"La reimpostazione che abbiamo annunciato oggi si inquadra nel decisivo percorso avviato nel 2025, per tornare, ancora una volta, a porre i clienti e le loro preferenze come punto di riferimento di ogni nostra decisione". Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, commentando i risultati preliminari del secondo semestre, gli oneri per 22,2 miliardi annunciati, l'avvio delle guidance 2026 e la sospensione del dividendo. "Gli oneri annunciati oggi riflettono in larga parte il costo derivante da una sovrastima del ritmo della transizione energetica, che ci ha allontanato dalle esigenze, dalle possibilità e dai desideri reali di molti acquirenti di autovetture.

Riflettono inoltre l’impatto delle criticità pregresse, che il nostro nuovo team sta progressivamente gestendo", ha detto il Ceo, spiegando che la società ha "esaminato ogni angolo della nostra attività e stiamo attuando i cambiamenti necessari, mobilitando tutta la passione e l’ingegno che abbiamo in Stellantis". Secondo il Ceo, "la risposta positiva dei clienti alle nostre iniziative di prodotto nel 2025 si è tradotta in un aumento degli ordini e in un ritorno alla crescita dei ricavi". Nel 2026, l'attenzione "incrollabile sarà rivolta a colmare i gap di esecuzione del passato, così da dare ulteriore impulso ai primi segnali di rinnovata crescita. Non vediamo l’ora di condividere tutti i dettagli della nostra nuova strategia durante l’Investor Day del 21 maggio", ha concluso.