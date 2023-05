Stellantis: +23,4% a 42.791 immatricolazioni aprile, +17,7% da inizio anno. Bene Alfa (+155%), Maserati (+205%) e Jeep (+45%)

TORINO - Nel mese di aprile 2023 salgono le immatricolazioni del gruppo Stellantis in Italia, che però fa leggermente peggio del mercato, riducendo la sua quota di mercato. Secondo l’analisi di Dataforce, il gruppo automobilistico nel mese appena terminato ha immatricolato 42.791 unità, in crescita del 23,4% rispetto alle 34.663 di un anno fa. La quota di mercato di aprile 2023 si è attestata al 34,1%, contro il 35,6% del mese di aprile 2022. Per quanto riguarda i primi quattro mesi dell’anno (gennaio-aprile), le immatricolazioni di Stellantis sono state pari a 186.918 unità, in crescita del 17,7% dalle 158.742 dello stesso periodo di un anno fa. La quota di mercato del primo quadrimestre 2023 è pari al 33,9%, contro il 36,4% dei primi quattro mesi del 2022.

Per quanto riguarda i singoli marchi del gruppo Stellantis, secondo i dati del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ad aprile 2023, Alfa Romeo ha immatricolato 2.380 vetture (+155,09%), Jeep 6.025 unità (+45,74%), Citroen/Ds 3.659 (-14,09%), Fiat 15.359 unità (+5,16%) con quota scesa al 12,21% confermandosi primo marchio in Italia, Lancia 3.721 (+35,65%), Opel 4.070 unità (+17,12%) e Peugeot 7.622 unità (+74,70%). Per quanto riguarda Maserati, nel mese di aprile ha registrato 324 immatricolazioni (+205,66%). Nei primi quattro mesi del 2023, Alfa Romeo ha immatricolato 8.914 vetture (+188,48%), Jeep 26.842 unità (+51,05%), Citroen/Ds 22.252 unità (+5,98%), Fiat 65.979 unità (+5,91%) con quota scesa all’11,91% confermandosi anche nel quadrimestre primo marchio in Italia, Lancia 14.819 (+9,7%), Opel 18.181 unità (+12,89%) e Peugeot 29.884 unità (+21,8%). Infine nei primi quattro mesi dell’anno Maserati ha registrato 1.375 immatricolazioni (+191,93%).