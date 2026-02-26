Stellantis, 2,8 milioni di consegne auto nel secondo semestre 2025 (+11%), in Nord America +39%

Stellantis ha consegnato nel mondo 2,8 milioni di veicoli nel secondo semestre 2025, con un incremento di 277.000 veicoli, pari a +11% rispetto all'anno precedente. La crescita è stata ampia, con tutte le regioni che hanno registrato un aumento dei volumi. Il Nord America ha contribuito maggiormente, in crescita di 231.000 unità, con un aumento del +39% rispetto all'anno precedente, che riflette i benefici di una dinamica normalizzata delle scorte, rispetto all'iniziativa di riduzione delle scorte dell'anno precedente, insieme a un maggiore slancio commerciale nella regione. L'azienda sottolinea che «la rinnovata attenzione alla gestione della qualità sta dando i primi risultati: il numero di problemi segnalati per i veicoli nel primo mese di servizio è diminuito di oltre il 50% in Nord America e di oltre il 30% nell'Europa allargata dall'inizio del 2025».