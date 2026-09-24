Stellantis, +3,5% le immatricolazioni in Europa ad agosto, +4,7% da inizio anno. Quota di mercato al 14%

Il gruppo Stellantis ha registrato 109.823 immatricolazioni in Europa (Eu27+Efta+Uk) nel mese di agosto 2026, con una crescita del 3,5% rispetto allo stesso mese di un anno fa. La quota di mercato è scesa al 13,2% dal 13,4%. Negli otto mesi da gennaio ad agosto, le immatricolazioni sono state 1.360.488, in aumento del 4,7% su base annua, con quota di mercato limata al 14,8% dal 14,9%. È quanto rileva l'Acea, l'assiociazione delle case auto europee, specificando che, nella sola Unione europea, le immatricolazioni auto del gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa sono state 99.145 nel mese di agosto (+3,3%) e 1.202.515 nel periodo gennaio-agosto 2026 (5,2%). La quota di mercato del mese è scesa al 14% dal 14,2% di un anno fa, mentre negli otto mesi la quota è rimasta stabile al 15,9%.