Stellantis, 3° trimestre a 1,3 ml di consegne (-1%), Europa +10%. Filosa: «Non chiuderemo stabilimenti»

Le stime delle consegne consolidate per il terzo trimestre 2026 - i volumi di veicoli consegnati alla rete, ai distributori o direttamente ai clienti finali e alle flotte, che determinano la rilevazione dei ricavi - sono state pubblicate oggi da Stellantis In Nord America, le consegne del terzo trimestre sono state circa 47 mila in meno, con una flessione pari al 12%, su base annua. Il calo - spiega Stellantis - si deve principalmente alla programmata pausa estiva della produzione che ha interessato soprattutto alcuni modelli Jeep, tra cui Grand Cherokee e Compass, entrambi in calo di circa 25 mila unità rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Calo parzialmente compensato dai volumi di Ram in aumento di circa 17 mila unità su base annua. Nell'Europa allargata le consegne del terzo trimestre sono aumentate di circa 54 mila unità, o del 10%, su base annua. La crescita è sia dei marchi Stellantis che di Leapmotor, con i Bev che hanno fornito il contributo più significativo.

Per i marchi Stellantis, la crescita delle consegne è stata trainata principalmente da circa 26 mila unità di modelli basati sulla piattaforma Smart Car, tra cui Citroën C3 e C3 Aircross, Opel/Vauxhall Frontera e Fiat Grande Panda. Anche la nuova Fiat 500 Hybrid e il nuovo Jeep Compass hanno fornito un contributo positivo, rispettivamente di 6 mila e 5 mila unità. In misura minore, anche le consegne di veicoli commerciali leggeri hanno contribuito alla crescita, aumentando di circa 7 mila unità, trainate dalle versioni Bev.

In calo di circa 28 mila unità le consegne di altri modelli, tra cui Opel Corsa, Opel Mokka, Citroën C4, Alfa Romeo Junior e Peugeot 2008. Le consegne di veicoli a marchio Leapmotor sono aumentate di circa 34 mila unità, raggiungendo 44 mila unità, sostenute dal lancio dei nuovi modelli B10 e B03X. In Medio Oriente e Africa, le consegne sono diminuite di circa 20 mila unità, o del 21% su base annua, principalmente per effetto dei minori volumi in Turchia, in calo di circa 21 mila unità. Le maggiori consegne in Algeria e Marocco hanno più che compensato i minori volumi nei Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo, penalizzati dal conflitto regionale.

In Sud America, le consegne sono diminuite leggermente su base annua di circa 1.000 unità. La crescita in Brasile, pari a circa 13 mila unità, dovuta a condizioni di mercato favorevoli, è stata più che compensata dalle minori consegne negli altri mercati, principalmente in Argentina, dove i volumi sono diminuiti di circa 11 mila unità, penalizzati da condizioni di mercato più deboli. In Asia Pacifico, le consegne del terzo trimestre, pari a 15 mila unità, sono diminuite di circa il 6% su base annua, principalmente per effetto dei minori volumi in Giappone, a causa della debolezza del mercato e del confronto sfavorevole con i maggiori volumi dell'anno precedente legati ai lanci di prodotto. I maggiori volumi in India, inclusi quelli dei veicoli basati sulla piattaforma Smart Car, hanno parzialmente compensato il calo.

«Abbiamo un eccesso di capacità produttiva, soprattutto in Europa, ma non vogliamo chiudere stabilimenti». Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, intervenendo al Paris Automotive Summit. Filosa ha spiegato che il gruppo punta a condividere la capacità produttiva con i partner cinesi Leapmotor e Dongfeng. «La soluzione che abbiamo scelto si basa sulla condivisione della capacità produttiva», ha detto. «Non vogliamo avere nei nostri stabilimenti prodotti che competano con gli altri marchi di Stellantis», ha poi sottolineato.