Stellantis, 4 modelli nella classifica delle prime 10 più vendute in Italia. Ecco le performance marchio per marchio

Il gruppo Stellantis vede quattro auto nella classifica delle prime dieci più vendute in Italia in ottobre. In particolare, la vettura più venduta si conferma la Fiat Panda, con 7.012 unità. Seguono la la Jeep Avenger, sul gradino più basso del podio, la Peugeot 208 e la Opel Corsa. Andando a vedere nel dettaglio i marchi del gruppo Stellantis, per quanto riguarda quelli ex Fca, Alfa Romeo a ottobre 2024 ha registrato 1.810 immatricolazioni, in calo del 25,7% su anno (quota dell'1,43%), Jeep 6.084 unità, in calo del 10,77% (quota del 4,81%), Fiat ha registrato 9.194 vetture, in calo del 43,38% (quota 7,27%, dietro a Toyota/Lexus e Volkswagen) e Lancia 805 unità, in discesa dell'80,94% (quota dello 0,64%). Maserati ha registrato 184 vetture, in discesa del 40,45% (0,15% la quota di mercato).

Per quanto riguarda i marchi ex Psa commercializzati in Italia, le immatricolazioni di Citroen/Ds sono state 3.327, -40,74% (quota del 2,63%), quelle del brand Opel sono state 3.691, in rialzo del 12,22% (quota del 2,92%), e quelle di Peugeot sono state 6.907, +27,36% (quota del 5,46 gennaio-ottobre ha registrato 18.405 immatricolazioni, in calo del 18,37%, Jeep 59.422 unità, in calo del 3,67%, Fiat 128.875 unità, con una flessione del 13,49% e una quota di mercato del 9,7% (la più alta del mercato italiano), e Lancia 30.727 unità, in discesa del 18,88%. Inoltre, le immatricolazioni di Citroen/Ds sono state 52.815, +3,21%, quelle del brand Opel sono state 39.055, in calo dello 0,2%, e quelle di Peugeot sono state 67.230, -3,46%.