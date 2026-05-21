Stellantis, 60 miliardi di investimenti entro il 2030 e 60 nuovi modelli. Per Maserati posizionamento nel lusso

Stellantis prevede, nel nuovo piano strategico, 60 miliardi di investimenti entro il 2030 e 60 nuovi modelli in arrivo per accelerare la crescita e i profitti. Saranno anche realizzati 50 importanti aggiornamenti di prodotto. Durante la sessione mattutina del suo Investor Day, presso la sede di Auburn Hills, Michigan, in Nord America il gruppo hanno definito i pilastri fondamentali della sua strategia per il futuro. Il piano Stellantis prevede per Maserati un «posizionamento nel lusso puro, con due nuovi modelli di segmento E», quello delle berline di lusso e di fascia alta. Il piano dettagliato è previsto entro dicembre 2026.