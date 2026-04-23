Stellantis, +6% immatricolazioni marzo in Europa. Per Byd vendite più che raddoppiate. Anche Tesla segna +84% nel mese

A marzo il gruppo Stellantis ha immatricolato complessivamente 228.055 auto nell'area Ue+Efta+Uk, con un rialzo del 6% rispetto allo stesso mese del 2025, portando a 563.490 unità il cumulato dei primi tre mesi dell'anno (+7,3% rispetto a un anno fa). E' quanto emerge dai dati mensili Acea. La quota di mercato scende al 14,4% a marzo (dal 15%), mentre sale al 16% (dal 15,5%) nel trimestre. Per quanto riguarda i marchi principali del gruppo: Peugeot segna -10,1% nel mese e -8% nel trimestre, Opel/Vauxhall +13,9% nel mese e +17,8% nel trimestre, Citroen +26,8% e +17,4%, Fiat (con Abarth) +22% a 37.962 unità a marzo e +31% a 101.749 unità nel trimestre. Piatta Jeep (-0,2% a marzo e -1% nel trimestre). Calo a doppia cifra per Alfa Romeo (-17,9% a 6mila vetture a marzo e -15,7% a 14.411 nei tre mesi). Risale Lancia (+14,7% a marzo a 1.513 marzo e +15,5% a 4.072 nel trimestre).

Vendite più che raddoppiate per la casa cinese Byd nell'area Ue-Efta-Uk sia nel mese di marzo sia nel cumulato dei primi tre mesi dell'anno. Secondo le statistiche Acea, le nuove auto immatricolate sono state 37.580 a marzo (+147,56%), una cifra poco distante da quella del marchio Fiat (37.962), mentre nel trimestre sono state 73.847 (+155,5%). Rispetto a un anno fa la quota di mercato del costruttore asiatico è raddoppiata raggiungendo 2,1% nel trimestre (0,9% nel 2025). Mese di netta crescita anche per la rivale americana Tesla: 52.600 nuove immatricolazioni a marzo (+84,3%) e 78.336 nel trimestre (+44,9%). La quota di mercato sale al 2,2% nel trimestre (dall'1,6%).