Stellantis a giugno in Ue ha venduto 191.012 auto (+5,3%). Quota mercato al 13,6%. Titolo in leggera crescita

Le immatricolazioni di auto a giugno in Europa Occidentale (Ue, Efta e Regno Unito) - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - sono state 1.407.332, il 13,1% in più dello stesso mese del 2025. Da inizio anno sono 7.232.066, in crescita del 6,1% rispetto al primo semestre dell'anno scorso. Stellantis a giugno ha venduto 191.012, il 5,3% in più dello stesso mese 2025, con una quota di mercato del 13,6% contro il 14,6%. Nei sei mesi le immatricolazioni sono 1.096.783, con un incremento del 5,3% e una quota di mercato del 15,2% contro il 15,3%. Con Leapmotor la quota del gruppo nel semestre sale al 16%.

Dopo un avvio debole, Stellantis ha invertito la rotta e si porta in rialzo dello 0,5% a 5,11 euro (-1,5% il Ftse Mib), nel giorno della diffusione dei dati sulle immatricolazioni europee. Secondo i dati raccolti da Acea, l'associazione dei costruttori, a giugno 2026 le immatricolazioni di auto nuove nell'Europa allargata (Unione europea, Efta e Regno Unito) sono salite del 13,1% su base annua, raggiungendo 1.407.332 unità. Nel primo semestre dell'anno le vendite di nuovi veicoli hanno toccato quota 7.232.066, in aumento del 6,1% rispetto allo stesso periodo del 2025. Stellantis ha però registrato una crescita inferiore a quella del mercato. A giugno il gruppo ha immatricolato 191.012 vetture, in aumento del 5,3% rispetto a un anno prima, con una quota di mercato scesa al 13,6% dal 14,6% di giugno 2025.

Equita ha puntato l'indice sull'inesorabile ascesa dei marchi cinesi in Europa. Stellantis, però, pur considerando il contributo della joint venture con la cinese Leapmotor, ha registrato un andamento più debole del settore. «A differenza dei mesi precedenti, anche includendo la forte crescita di Leapmotor (+562%), il gruppo Stellantis ha leggermente sottoperformato il mercato, con una crescita dell'11% su base annua», hanno infatti osservato gli analisti della sim, che hanno richiamato l'attenzione sulla crescente penetrazione dei costruttori cinesi in Europa. Geely, Saic, Byd, Chery e la stessa Leapmotor continuano infatti a guadagnare terreno: «Complessivamente, questi cinque marchi hanno conquistato circa 440 punti base di quota di mercato», hanno sottolineato. Equita ha confermato la raccomandazione 'Hold' sul titolo Stellantis, con un target price di 6,40 euro.