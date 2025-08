Leapmotor, ​a luglio la T03 è stata la vettura Bev piu venduta in Italia

A luglio Leapmotor ha registrato il miglior risultato mensile di sempre: 371 immatricolazioni complessive e crescita del Brand (+14%) rispetto al mese precedente. Nel mercato delle vetture Bev, Leapmotor ha raggiunto quota 5,0% e si è piazzata in settima posizione nel ranking italiano: nel canale privati, è salita sul podio conquistando la terza posizione con una quota dell'8,9%. Nell'ambito dei singoli modelli, a luglio Leapmotor T03 è stata la vettura Bev piu venduta in assoluto con 282 unita e si e confermata la best seller nel segmento A grazie a un mix vincente di tecnologia, efficienza e accessibilita.

La T03 ha 95 CV, autonomia fino a 395 km in citta, e ricarica rapida: dal 30% all'80% in soli 36 minuti. «La T03 rappresenta la perfetta sintesi tra innovazione, sostenibilita e praticita urbana. I risultati di luglio dimostrano che gli automobilisti italiani sanno apprezzare la mobilita elettrica, se proposta con i giusti contenuti e ad un prezzo accessibile», ha dichiarato Federico Scopelliti, Country Manager Leapmotor Italia.