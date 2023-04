Stellantis, a marzo vendite auto in Italia +35,4%. Panda, Ypsilon e 500 ibride prima, terza e quarta tra le mild/full hybrid

Il gruppo Stellantis ha immatricolato a marzo in Italia 58.986 auto, il 35,4% in più rispetto allo stesso mese del 2022. La quota scende dal 36,5% al 35,2%. Nei primi tre mesi dell’anno le immatricolazioni del gruppo sono state 144.017 con una quota del 33,8%. Nel mese di marzo, guardando alle auto del gruppo Stellantis, Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Fiat 500 ibride occupano, rispettivamente, la prima, la terza e la quarta posizione tra le autovetture mild/full hybrid. Tra le PHEV, attualmente Jeep Compass è il secondo modello più venduto e Jeep Renegade è al quarto posto. Alfa Romeo Tonale, che era entrata nella top 10 plug-in del mese di febbraio, a marzo si trova al sesto posto. Tra le elettriche, Fiat 500 risulta, nel mese, il secondo modello più venduto, mentre Peugeot 208 occupa la settima posizione. Guardando alle altre auto prodotte in Italia, ancora in crescita a doppia cifra il mercato di DR Automobiles nel cumulato (+78,3%).

A marzo 2023 rispetto a marzo 2022, invece, la crescita è addirittura a tripla cifra: +128,6%. Il costruttore molisano guadagna circa 1 punto percentuale di market share e sale al 2% nel mese, mentre nel trimestre detiene una quota di mercato dell’1,9% (era 1,3% nel primo trimestre 2022). Infine, in riferimento al mercato per segmenti, nel mese di marzo le autovetture utilitarie e superutilitarie rappresentano il 30,9% del mercato, in aumento del 19,5%. Ilmodello più venduto rimane Fiat Panda, seguito da Fiat 500. Le auto dei segmenti medi hanno una quota di mercato dell’11,2% a marzo, con un mercato in crescita del 52,4% rispetto al terzo mese del 2022. I Suv hanno una quota di mercato pari al 55,8%, in aumento del 53,7%.

Nel dettaglio, i Suv piccoli rappresentano il 23,6% del mercato del mese (+32,8% rispetto a marzo 2022), i Suv compatti il 24,3% (+80,8%), i Suv medi il 6,8%, (+72,9%), mentre le vendite di Suv grandi sono l’1,1% del totale (-5,8%). Il 28,4% dei Suv venduti è di un brand del Gruppo Stellantis. Monovolumi e multispazio rappresentano l’1,2% del mercato di marzo e registrano una flessione del 27,5% rispetto a marzo 2022.Da inizio 2023, utilitarie e superutilitarie hanno una quota del 32% (+9,6% rispetto al primo trimestre 2022), le medie del 10,6% (+32,9%), i Suv del 55,3% (+37,1%) e monovolumi e multispazio dell’1,2% (-6,4%).